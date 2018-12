Juleskåke om beredskap

nyheter

Julskåka er et fenomen i flere deler av landet, og har en særskilt tradisjon i Nord-Norge. Spøk, moro og praktiske pek. Spesielt brukt i juletiden. Det litt spesielle med Grytøy er visstnok at tradisjonen kan gjøres ellers i året også.

Beredskaps-skåka vi snakker om har bestått i en «noe pussig» plakat som er hengt opp en rekke steder rundt på Grytøya – på ferga, butikken, kafeen. Innholdet har gått sin seiersgang på sosiale media, med et tresifret antall kommentarer. Plakaten er utformet som et «brev» fra en avdelingsleder i UNN-systemet til befolkningen på øyene. De virkelige forfatterne av skrivet er naturlig nok anonyme, slik spøkerne i skåka gjerne er.

Dette er innholdet:

Nå som vi i UNN Helseforetak stenger driften av ambulansebåten Alden, skal vi sikre liv og helse til befolkninga på Øyriket med våre to nye tilbud som begynner allerede fra 1. januar:

Kurs: «Slik unngår du å trenge hjelp!»

Vi vil oppfordre alle til å ikke trenge akutt hjelp, og arrangerer også kurs i hvordan du unngår nettopp dette. Første kurskveld avholdes på UL Solhov, Lundenes tirsdag 1. Januar etter fjøstid. Her vil vi blant annet gjennomgå:

• Spis sunt, tren og ta tran hver dag

• Fordeler ved å ikke være sjuk

• Slik unngår du fødsler

• Tenk deg frisk ved beinbrudd

Det blir ikke servert kaffe, den må dere ha med selv.

Dersom du på tross av kurset allikevel skulle bli akutt sjuk, innfører vi en ny redningsordning:

Båresvømming med blålys

Nå som vi skal legge ned ambulansebåten, blir det ekstra viktig at alle øyboerne har lært seg å svømme. I løpet av romjula vil vi nemlig plassere ut tre redningsbårer med batteridrevet blålys, ved allmenningskaia på Lundenes. Ved akutt sykdom oppfordres bygdefolket til å ta ansvar selv, plassere den syke på båren, og svømme den til Harstad. Alle bårene er utstyrt med et blått blinklys som vil sikre synlighet, og det medfølger svømmevester og energidrikk. På denne måten vil vi sikre at alle skal kunne komme seg trygt til fastlandet, uansett vær. Der vil vi sponse gratis taxi fra hvor enn det er du kommer i land.

Ferga er informert om denne nye ordningen, men vi ber også private båtførere og Hurtigruten om å være obs på båresvømmerne, og unngå å kjøre dem ned. Og som vi sier i UNN: «Med redningsbåre bærer det over bårene!»

Eller: «Det er resultatene for pasienten som teller*, vi gir den beste behandling**.»

* Men vi teller penger.

** Så lenge folk kommer seg fram til oss, men transporten får de sørge for selv.

For å styrke den generelle beredskapen i øyriket vil oppfordre alle til å bytte ut nyttårsklemmen med å trene på munn-til-munn-metoden og gjenopplivning. Ta tak i din nærmeste omgangskrets – alle munner drar!

God jul og godt nyttår!

Beste hilsen,

Juul E. Skåka fra Lundenes

Avdelingsleder UNN Øyriket

PS: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

