Følg fylkestinget direkte: Deler ut priser og finansierer ny skole i Harstad

Fylkesrådet har vedtatt bygging av en splitter ny videregående skole til rundt en milliard kroner. Stangnes og Heggen slås da fysisk sammen. I sakspapirene til møtet i fylkestinget som holdes 11-14. desember står følgende:

«Det vil være behov for avhending av eiendom i Harstad som følge av den fysiske sammenslåingen. Valg av tomt for den nye skolen vil avgjøre hvorvidt en eller begge skoler/eiendommer skal selges. Salgsinntektene disponeres til egenkapital i skoleinvesteringer. Budsjettreguleringen vil legges fram for fylkestinget når salgene er effektuert».

Les mer om ukens samling i Fylkestinget her