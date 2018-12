Bygger mobilt skaperverksted

nyheter

Det er Nordnorsk vitensenter som skal etablere et mobilt skaperverksted/MakerSpace. Med dette skal de reise rundt i regionen og arrangere verksteder for elever i skoletida, og for barn og unge på ettermiddagstid og i helger/ferier. Troms fylkeskommune har bevilget inntil 430.000 kroner til gjennomføring av prosjektet, hvor Nordnorsk vitensenter er prosjektansvarlig, heter det i en pressemelding.

Et mobilt skaperverksted vil bidra til at flere barn og unge får ta del i å utforske realfag og teknologi, i kommuner og skoler som i dag ikke har et tilsvarende tilbud.

Nordnorsk vitensenter etablerte fylkets første åpne skaperverksted/MakerSpace i deres lokaler i Tromsø i januar 2018, og ønsker nå å bruke kompetansen og ressurser på å gi et tilsvarende tilbud i hele regionen.