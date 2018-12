Dette jobber politiet med søndag

nyheter

Politiet har startet etterforskning av voldtekt i Tromsø etter at en politipatrulje i dag tidlig gjorde en observasjon av to personer på bakken i nærheten av Dekksentralen. En mann i 40-årene er pågrepet. Politiet har foretatt rundspørring i området og ønsker tips på tlf 02800

I Bodø melder politiet om en større trafikkulykke i Stille dal RV80. To biler er involvert. Ett felt inn mot byen er stengt, sier politiet rundt klokken 15. Det er snakk om store materielle skader som kan tyde på at ulykken skjedde front mot front. Fire personer kjøres direkte til sykehus. Ukjent skadeomfang, men pasientene er våkne. Det kan tyde på at en av bilene har kjørt på rødt lys. Politiet gjør undersøkelser på stedet. Bilberging er igangsatt.

Vektere rykket ut etter at en innbruddsalarm slo ut på Håpet i Tromsø søndag morgen. Her ble det klart at det var begått innbrudd. Gjerningspersonen hadde forlatt stedet rett før vekter kom til stedet. - Vi gjennomfører åstedsundersøkelse og oppretter sak, sier politiet rundt klokken 06 søndag morgen.

I alt ble en lang rekke personer kjørt hjem eller innbrakt i drukkenskapsarrest i Troms og Nordland lørdag kveld og natt til søndag. Mindreårige og folk oppe i årene var alle utsatt for politiets håndheving av loven. På Skjervøy ble julebordsgjester satt i arrest, mens en beruset mann truet en dørvakt på et utested i Tromsø. I samme by måtte en person legges i jern etter å ha gått til fysisk angrep på en vakt.

En person anmeldes for å ha brukt en forfalsket legitimasjon for å komme seg inn på et utested natt til søndag. Vedkommende hadde endret sin fødselsdato.

I Harstad ble to mindreårige personer tatt hånd om i forbindelse med en fest i Landsåshallen. Den ene ble ivaretatt av familiemedlemmer. Den andre var så beruset og lite samarbeidsvillig at han ble innsatt i drukkenskapsarrest. Dette meldte politiet rundt midnatt lørdag kveld.

I Finnsnes var mindreårige utagerende på bygdefest på Reinelv rundt midnatt natt til søndag. - De gjorde skadeverk på et par parkerte biler. Kjøres hjem til foresatte av patruljen, sa politiet da