200.000 kroner i prispenger til Grovfjord

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), har tildelt Troms fylkeskommunes næringspris for 2018, pålydende 200.000 kroner, til Grovfjord-miljøet ved Grovfjord Mekaniske Verksted.

Næringsprisen er Troms fylkeskommunes pris til aktører i næringslivet som har utmerket seg i året som har gått og som har tatt et større samfunnsansvar på viktige områder for næringsutviklingen i fylket og regionen.

Krevende byggeprosjekt Grovfjord Mek. Verksted har overlevert en servicekatamaran de selv definerer som «verdens mest avanserte» i sin klasse.

- Grovfjord Mek. Verksted har utviklet verdens første batterielektriske oppdrettsbåt. En båt av denne typen på alle aktive lokaliteter i Norge har et potensial for å kunne redusere årlige utslipp av CO med om lag 50.000 tonn, heter det i begrunnelsen.

- I tillegg har bedriften investert mye i å redusere eget ressursforbruk og etablere løsninger for sortering og resirkulering av avfall fra produksjonen. Klimautfordringene er vår tids største utfordring. Derfor er det ekstra gledelig å se at vi har næringsmiljøer i vår egen region som innoverer og utvikler nye teknologiske løsninger som kan bidra til å redusere utslipp. Vi gratulerer Grovfjord Mekaniske Verksted og Grovfjord-miljøet med prisen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen.

