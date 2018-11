Nå er Model 3 i Norge

nyheter

I 2016 åpnet Tesla for reserveringer av Model 3, modellen som skal være betydelig billigere og en del mindre enn Model S. Den første uka tikket det inn 325.000 reservasjoner på verdensbasis. Hvor mange som kom fra norske datamaskiner, vil ikke Tesla si. Men ser man på andre elbiler som har slike lister, er det grunn til å tro at det er mange tusen.

41 og 50 mil

Nå er den europeiske versjonen vist for første gang, på Skøyen i Oslo.

Fortsatt er Tesla tilbakeholdne med detaljert informasjon.

– Snart vil det være mulig å konfigurere bilen for norske kunder, da vil også prisen være klar sammen med andre detaljer. De første bilene leveres i starten av 2019, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef hos den norske importøren.

Model 3 har vært på det amerikanske markedet siden i sommer, der den er i tilgjengelig i tre versjoner, med to ulike batteristørrelser på 62 og 75 kWh, som har en oppgitt rekkevidde på henholdsvis 41 mil og 50 mil.

Roland regner med at begge variantene vil være tilgjengelige i Norge fra lanseringen.

Flest mulig

– Målet er selvsagt å levere flest mulig så fort som mulig, sier han, men vil ikke ut med hvilke leveringskvoter de har fra fabrikken i Freemont, USA.

Til tross for at det nærmer seg tre år siden de første satte seg på listen, skal frafallet være lite.

Billigste variant koster 46.000 dollar i USA, altså cirka 390.000 norske kroner, før lokale insentiver, mens den dyreste Performance-utgaven selges for en sum som tilsvarer 543.000 kroner.

– Vi forventer et høyere salg av Model 3 enn vi har hatt av Model S og Model X. Det er store premiumfamiliebiler. Dette er en mindre og billigere bil som trolig vil appellere til enda flere.

Model 3 vil ikke kunne leveres med aktive fjæringer, som man kan få på de to større modellene, og innvendig er det kun én midtstilt skjerm. Roland sier det ikke er klart om bilen kan leveres med hengerfeste og takstativ.

Bilen som står i Oslo, har den største batteripakken og bakhjulstrekk. Model 3 kan også leveres med firehjulstrekk. Model 3 er rundt 300 kilo lettere enn Model S og 30 centimeter kortere.

Leveringstid på bilene for det amerikanske markedet er per i dag på mellom én og to måneder, ifølge Teslas hjemmesider.