Fikk filmstøtte

– Nå har vi nesten nok kameler i banken, fleiper regissør og produsent Karl Emil Rikardsen fra Harstad i en pressemelding. Han produserer filmen sammen med Knut Skoglund i Pomor Film. Den er en samproduksjon med Danmark og Sverige, og skal vises på kino hos søta bror og på tv i Danmark.

Ifølge meldingen handler «Kamel» om et søskenpar fra Sørøya i Finnmark. De ønsker seg hest å ri på. Foreldrene kjøper imidlertid to kameler, for de mener slike dyr vil tilpasse seg det røffe klimaet bedre enn hester. Familien reiser helt til Mongolia for å finne kvalifiserte kameltrenere.

– Produksjonen har kostet totalt 6,7 millioner kroner, skriver Knut Skoglund i presseskrivet.

Det vil i tillegg koste cirka to millioner kroner å lansere den i Norge. Der skal den for øvrig konkurrere om oppmerksomhet fra Hollywood-filmer med enorme budsjetter. De fem hundre tusen fra Sparebank1 Nord-Norge vil utløse nye 500.000 kroner fra Norsk Filminstitutt. «Kamel» kan trenge all den drahjelp den kan få.

– Vi jobber på spreng med å få inn ytterligere en halv million til lanseringen, slik at vi kan få den ut etter planen, skriver de.

Filmen er både produsert og spilt inn i Nord-Norge. Kinopremièren er lagt til 22. februar 2019.

