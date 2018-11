Endelig var det mulig å prøverøre

nyheter

Mange har ventet på lanseringen av den nye helelektriske SUV-en til Audi. 40 harstadværinger har betalt tusenlapper for å sikre seg plass i køen den dagen bilen kan kjøpes. Mange av dem tok turen til Sulland Harstad torsdag kveld for å få en sniktitt på hva de har i vente. Og de fleste så ut til å like det de så.

Nesten 8500 nordmenn har reservert bilen, og Audi lover å sende 9000 biler fra Belgia til Norge. Rekkevidden garanteres til 400 km og det blir mulighet til å dra 1800 kilo på hengerfestet. Prisen vil starte på cirka 660.000 levert Harstad.

– Audi e-tron vil være familiebilen for den som vil ha en sportslig og romslig SUV uten utslipp. Superrask lading, høy komfort, romslig plass og underholdende kjøreegenskaper taler for at e-tron blir en suksess, skriver bladet Motor.

De første bilene kan leveres like over årsskiftet. Da får du også prøvekjøre.