Når feriebobla sprekker

nyheter

«Ferien er alltid lengst mens du venter på den», pleier min far å si. Hvert år får han like rett i at den etterlengtede ferien varte altfor kort. Vi skriver august. Midnattssola har sagt farvel og hverdagslivet banker igjen på døra. Batteriene er ladet. Vi har fått mentalt og fysisk overskudd. Klare for å møte høsten. For noen er det et gledelig gjensyn med struktur og rutiner. For andre er det en tung start på en lang høst. Det er vanskelig å finne tilbake til hverdagsrytmen som var så lett for noen uker siden. Tilhører du sistnevnte gruppe, inviterer jeg deg til å lese videre. Kanskje får du noen tips. Noe å tenke på, som gjør at du med få grep kan finne hverdagsrytmen uten å bli helt utladet første uka.

1. Finn døgnrytmen. Mange blir rausere med tida i ferien. Vi roer ned tempoet. Tar oss tid til late morgener og sene kvelder. Vi sover uten vekkerklokke. Søvnen får styre seg selv. Ofte sover vi verken mer eller mindre i ferien enn vi vanligvis gjør. Men vi endrer når på døgnet vi sover. De første morgenene etter ferien er for mange lette. Vi er innstilte på at vi skal tidlig opp. Tåler at natta er litt kortere. Dag tre og fire blir tyngre. Vekkerklokka ringer grytidlig. Øyelokkene er blytunge. Å stå opp føles som et uoverkommelig hinder. Kjenner du deg igjen i dette? Da kan det være lurt å bruke siste ferieuka til å justere døgnrytmen din.

Det viktigste er ikke å legge seg tidligere, men heller stå opp tidligere. Kroppens maskineri vil selv merke når det er på tide å legge seg. Still vekkerklokka slik at du står opp en halvtime tidligere for hver dag. Har du stått opp to timer senere enn vanlig i ferien kan du med andre ord bruke fire dager på å «stille kroppen tilbake».

2. etablere gode rutiner. I hverdagen er morgenen en stor kilde til stress for mange. Alle skal ha frokost, være påkledd og ha pakka sekken i tide. Barnehage, skole og jobb skal rekkes. Tida fra vi står opp til vi er ute av døra påvirker hvordan vi har det resten av dagen. En morgen full av stress og mas vil påvirke alle i familien, og vi tar med oss den kjipe følelsen gjennom dagen.

Rådet mot morgenstress er å finne gode rutiner. Med små grep kan du gjøre morgenen hyggeligere og mer effektiv for hele familien. Smør matpakken og finn fram klær kvelden i forveien. Sørg for at alt ligger til rette for at hver og en i hjemmet skal få en så god start på dagen som mulig. Som min kollega skrev om tidligere i sommer så har vi alle en tendens til å overvurdere hva vi får gjort og hvor mye tid vi har tilgjengelig. Dette gjelder også om morgenen.

Gode rutiner gjør at hver morgen blir nokså lik. Etablerte rutiner blir vaner. En vane er en handling som koster oss lite å gjennomføre. Med gode vaner om morgenen bruker vi tiden mer effektivt og stresser mindre. Vi har overskudd til å håndtere det uforutsette. Vi er rausere og hyggeligere med hverandre. Gode morgenrutiner gir oss en god start på dagen, som øker sjansen for at du får en god dag.

3. Vær aktiv. Med nok søvn og en god start på dagen ligger mulighetene foran oss. Vi har overskudd etter arbeidsdagen og har tenkt å bruke det. Grillkosen skal trenes bort. Motivasjonen er på topp. Vi går hardt ut. Det holder ikke lenge. Allerede i uke to merker vi at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe. Lysten til å trene blir liten, og dørstokkmila vinner.

Aktivitet i hverdagen har fordeler. Har vi fått pulsen opp og pusten i gang, får vi blant annet bedre humør, mer energi og mindre stress. Når du skal finne tilbake til dine aktivitetsvaner (eller etablere nye): gi deg selv en myk start. Få økter i starten gir mestringsfølelse. Du klarer å holde avtalene med deg selv. Øk aktiviteten etter hvert. Da holder motivasjonen også når høstkveldene for alvor kommer. Husk, aktivitet er så mangt. Finn din aktivitet som gir deg energi, gjør deg sliten og gir deg glede.

Til sist: man må ikke bare yte for å nyte. Ferie gir oss pause og avkobling. Dette trenger vi i hverdagen også. Unn deg selv noen hvileskjær i hverdagen. Les en god bok, nyt ettermiddagssola, slapp av – det gir mentalt overskudd til å holde på døgnrytme, rutiner og aktiviteter.

Velkommen tilbake fra ferie, og god høst!