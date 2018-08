66 kilo amfetamin skulle selges i Nord-Norge

nyheter

I politiets søkelys står to utenanske menn, to Tromsø-advokater og en tredje tromsømann.

– De fem som er siktet og fengslet i saken har ulike roller - både når det gjelder alvorlighetsgrad og knytting til hele eller deler av det nevnte partiet med narkotika, skriver Yngve Myrvoll, leder for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt til VG.

Ifølge Myrvoll skal det ha kommet mer narkotika til Tromsø via dette nettverket. Han tror at også partiet på 66 kilo også skulle selges her i landsdelen.