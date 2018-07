Ser du barna?

nyheter

Disse spørsmålene hører vi ofte i AV-OG-TIL. De stilles av voksne som i sin oppvekst opplevde at foreldrene drakk for mye alkohol – i hverdagen hjemme og eller når de var på ferie.

Hva gjør du hvis du treffer et av disse barna i sommer?

Sommer og alkohol

Det skjer noe med oss når det er ferie og sommer. Vi snur opp ned på normene vi er vant med. Barna får spise is hver dag. Vi voksne drikker mer alkohol. Det merker barna. Det er mange barn som får en dårlig og utrygg ferie fordi de voksne drikker for mye alkohol.

Ferien er en sårbar situasjon for barna. Hjemme kan de løpe over til naboen eller rømme opp på rommet når mamma eller pappa drikker for mye alkohol. Det kan de ikke når de er på ferie.

Gjør noe

For disse barna kan du utgjøre en forskjell. Hva gjør du hvis du ser et barn som er overlatt til seg selv på ferie, som sitter gjenglemt på huska, mens foreldrene ler, skåler og åpner enda en flaske vin? Hva gjør du hvis du ser et barn som ikke er blitt smurt med solkrem eller ikke har fått mat på flere timer fordi foreldrene er mer opptatt av å drikke vin enn å ta vare på barnet sitt?

De fleste av oss kjenner igjen følelsen. Vi har selv vært i situasjoner der vi har vært bekymret for et barn. Og de fleste av oss opplever at det er vanskelig å tak, og fristende å tenke at det sikkert bare er noe vi innbiller oss.

Ta kontakt med barnet

Jeg vil utfordre deg til å tørre å se barnet, og til å gjøre noe for at barnet ikke skal føle seg helt alene. Det kan være ubehagelig for deg, men for barnet, kan nettopp du være redningen.

Vis at du bryr deg om barnet og at du er der for han eller henne. Signaliser at du er en de kan snakke med og som er villig til å lytte.

Still åpne spørsmål. Vær vennlig og imøtekommende og vis barnet at du bryr deg. Inviter gjerne barnet med på aktiviteter. For barn og unge som har problemer hjemme kan det gjøre en enorm forskjell at en person ser dem, inkluderer dem og bryr seg om dem.

Om det ikke er naturlig å snakke med barnet, kan det være lurt å ta kontakt med andre ansvarspersoner. Fortell hva du har sett, og hør om noen andre har tenkt på det samme. Det kan være andre foreldre, naboer eller andre voksne som har kontakt med barnet. Du kan også ta kontakt med profesjonelle som Alarmtelefonen for barn og unge. De kan gi deg råd om hvordan du bør håndtere situasjonen.

I sommer skal noen barn få dårlige ferieminner fordi mammaen eller pappaen deres skal drikke for mye alkohol, forandre seg og slå av foreldreradaren. De skal bli lei seg, redde og bekymret. For disse barna kan du utgjøre en stor forskjell ved å se dem, og bry deg om dem.