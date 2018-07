Hvorfor får ikke hele Harstad et skikkelig busstilbud?

nyheter

I løpet av etterjulsvinteren og våren – og også i sommer – har vi lest i Harstad Tidende om det flotte tilbudet folk i Harstad har fått når det gjelder offentlig transport. Og det kan nok hende at en god del mennesker opplever dette som en forbedring, men vi som bor sør for Kilbotn lurer på om trafikkansvarlig for Troms fylkeskommune har tilstrekkelig geografiske kunnskap når han stadig skryter av det gode tilbudet folk i Harstad har fått.

Harstad kommune strekker seg til og med bygda Sandtorg – og vi som bor sør for Kilbotn opplever INGEN som helst forbedring av rutenettet – tvert imot! I hele skolens ferietid – det vil si i 2 md. – er det tidligste man kan komme seg på jobb om morgenen kl. 09.30. Det er da første buss sørfra ankommer Harstad byterminal. Og skal du hjem – lengre enn til Tjeldsundbrua – må du reise senest kl. 15.30 fra Harstad byterminal. Det blir en kort arbeidsdag, og neppe noe som en arbeidsgiver setter pris på nå som det er ferieavvikling på alle arbeidsplasser.

Med andre ord har man INGEN mulighet til å komme seg på jobb til rett tid hvis man er avhengig av offentlig transport. Det er INGEN kommunikasjon med hurtigbåt/hurtigrute hele sommeren. Og ikke minst – ungdom som bor sør for Kilbotn, og som kunne tenke seg sommerjobb i Harstad by, har INGEN mulighet til dette så lenge de er avhengig av offentlig transport.

Det er forståelig at rutetilbudet innskrenkes noe i ferietiden da også de som kjører bussene skal avvikle ferie. Men at trafikkansvarlige i fylkeskommunen velger å fullstendig fjerne muligheten for folk til å komme seg på jobb til rett tid på morgenen – eventuelt nå hurtigbåt/hurtigrute – for oss som bor sør for Kilbotn er vel drøyt.

Jeg henstiller til byens politikere å ta tak i dette – jeg kan ikke forstå at de er fornøyd med og aksepterer den situasjonen som vi som bor sør for Kilbotn har havnet i denne sommeren. Vi er vant med et smalt tilbud fra før av, men fullstendig fravær av tilbud kan vi ikke leve med. Noen må få øynene opp for at det såkalte «gode tilbudet» for offentlig kommunikasjon – som vi stadig leser om Harstad Tidende – IKKE på noen måte gjelder for hele kommunen. Skal det virkelig være slik at store deler av kommunen ikke skal ha tilbud o offentlig transport på sommeren slik at det er mulig å komme seg på jobb til rett tid på morgenen??