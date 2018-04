Flystyrt kan skyldes mørket

nyheter

Foreløpige funn etter flyulykken, der to peroner døde, tyder ikke på tekniske feil ved flyet. Flyet er hevet og den tekniske gjennomgangen av fly og vrakdeler er avsluttet. Det skriver Statens havarikommisjon på sine nettsider.

– Flyet skulle på en nattflyging til Svolvær, i det som blir omtalt som en usedvanlig mørk natt. Flygingen ble foretatt etter de visuelle flygereglene (VFR), noe som tilsier at det skal finnes visuelle referanser utenfor flyet. Nord for flyplassen er det få eller ingen lys som kan tjene som referanse for å holde kurs og stilling på flyet. Mye peker derfor mot at de to om bord kort tid etter avgang mistet kontroll over flyet grunnet manglende visuelle referanser, skriver de videre.

Undersøkelsene er ikke ferdig. Videre vil de handle om kravene og opplæringen for flyging om natten med visuelle referanser.