Tegnet byens nye handlenett

– Nå må vi lære oss å bruke handlenett som ikke er av plast, enten det er ryggsekker, bager eller annet man kan bruke igjen og igjen. I noen land er det forbudt med handlenett i plast, så det må da være mulig for oss også, sa ordfører Marianne Bremnes, da hun og sjefredaktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende invitere elever i skolen til tegnekonkurranse.

– Det eneste kravet er at det må stå «Harstad» på nettet. Ellers står elevene fritt til å utforme et motiv, sa Bremnes den gang.

Bremnes og Henriksen synes det kunne være fint med et litt spesielt handlenett – et unikt nett for harstadværingen.

Det var tre konkurranseklasser: Elever i 1. til 4. klasse, elever fra 5. til 7. klasse, og de eldste fra 8. til 10. klasse.

– Vi har fått inn over 40 bidrag fra elever fra byens skoler. Det har vært har kamp om å gå til topps, sier Henriksen.

Yngste deltaker

– En søppelfri jordklode. Det var min idé med tegningen jeg har laget, sier ni år gamle Aurora Oline Karlsen i 3A på Kila skole.

– Det var et godt budskap. En positiv og glad tegning, sier Bremnes om vinnerbidraget til Aurora Oline.

Fredag formiddag var de tre vinnerne invitert til ordførerens kontor.

– Vi har i dag fått laget et prøvetrykk av elevenes tegninger på et handlenett. Vi kommer til å utvikle nettet videre hos leverandøren, slik at motivet kommer enda bedre fram og vi ønsker en større størrelse på nettet før de legges ut for salg, sier Henriksen om den videre fremdriften i prosjektet.

Våpenskjold

– Jeg brukte byvåpenet til Harstad som en mal for min tegning. Vi harstadværinger liker å være på lag med naturen. Det var budskapet i teksten på tegningen, sier 14-år gamle Thea Holand, som til daglig er elev i klasse 9D på Hagebyen skole.

– Klassen min ble svært glad for at premien til de tre vinnerne er på 5.000 kroner. De skal inn i reisekassen for klassetur til Oslo, sier Thea.

– Jeg synes Thea på en flott måte har fått fram byvåpenet til Harstad kommune. I tillegg til et flott budskap, sier Bremnes.

Svanen med

– Jeg har tatt med en svane i mitt motiv sammen med byvåpenet fordi svanemerket er et miljømerke. Jeg har også fått med bølgene i byvåpenet, sier 12-år gamle Amalie Caroline Anthonsen som går i 7A på Medkila skole.

– Her kom Harstad og svanen godt fram i motivet sammen med bølgene. Her kunne vi også ønsket at en fikk tegnet inn det samiske navnet på kommunen, Hárstták. Vi ønsker også at alle tre vinnerne signerer sine tegninger før vi sender dem til endelig trykk, sier Marianne Bremnes, da hun sammen med sjefredaktør Kjell Rune Henriksen møtte vinnerne av tegnekonkurransen i rådhuset fredag formiddag.