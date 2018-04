Disse 5 kan få tittelen "Harstads mest nevenyttige"

nyheter

I forrige måned spurte vi våre lesere om hjelp til å finne Harstads mest nevenyttige kvinne eller mann. Vi har fått inn en lang rekke kandidater fra leserne, og juryen er nå klar til å presentere listen over fem finalister.

Hvem som vinner kåringen, og et gavekort på 5.000 kroner fra Montér, avslører vi i starten av neste uke.

Kandidat 1

Oddvar Aksberg

Forslagsstillerne forteller at Oddvar Aksberg er Kilbotns svar på Reodor Felgen. Nye oppfinnelser testes ut, og det kommer daglig nye ideer om hva som kan lages. Han har bygd hytte med flotte utskjæringer, snekret leker til barnebarna som gyngehest, sparkesykkel og sølekjøkken.

- Gapahuker og broer blir til mens han stadig tenker på hva neste oppdrag kan være. Han er en ekte handyman, som går løs på nye prosjekter med stjerner i øynene! Når noe må fikses er det bare å kontakte bestefar, han ordner alt, sier barnebarna!

Kandidat 2

Christoffer Furnes

Harstad Tidende har fått tips om at Christoffer Furnes, en ung, arbeidsom og nøye tømrer, vil være den ideelle vinneren i kåringen av Harstads mest nevenyttige .

- Han har god fantasi om hvordan det kan bli av det han snekrer, og fint blir det. Jeg er virkelig stolt av han og hans arbeid, forteller hans mor.

Kandidat 3

Stein Slettbakk

- Det kan ikke være noen andre enn Stein Slettbakk som kan stikke av med handyprisen, forteller datteren som foreslår han som prisvinner.

- Han er en skikkelig Petter Smart som oppholder seg mer i garasjen enn i sitt egen hus. Han stiller alltid opp å hjelper naboer, familien og bekjente med snekkerarbeid, fiksing av små og store motorer, luting av fisk og reparasjon eller støping av båter. Det er ingenting han ikke kan eller klarer å finne ut av.

Forslagsstilleren sier at i disse tider med fokus på miljø og gjenbruk klarer pappaen å gi nytt liv til det meste.

- Han har blant annet laget en motorisert trillebår av en gammel snøfreser og en snøscooterslede av to gamle hoppski og en pulk.

Stein er verken utdannet snekker, elektriker, rørlegger eller tømrer. Likevel har han snekret to hus og 1 hytte med god hjelp fra sin kone. (Hytte på bildet) Når andre mennesker ser seg fornøyd ser Stein alltid forbedringspotensial. Dette har resultert i egen hus til aggregatet og gassflaskene på hytta, sløyebenk og utekjøkken, hjemmelaget flytebrygge og verdens mest behagelige og velluktende utedo.

- Om noen kan overgå denne superpappaen vil jeg bli svært overrasket.

Kandidat 4

Heidi Iversen Høiseth

Det er ikke mange kvinner som er foreslått som vinner av tittelen Harstads mest nevenyttige, men Heidi får gode skussmål fra sin utkårede.

- Kjærringa mi, ho Heidi Iversen Høiseth e steike tuillat når det gjelder snekkerier, maling, tapet, strøm, og ja just name it. Gje ho nåkka skrua og en haug me plank så peise ho opp ei høtta mens kaffen koke. En ræsar med det aller mæste av værktøy og det et sponhælvette når ho sætt igang. Har aldri opplevd makan, forteller forslagsstilleren.

Kandidat 5

Liss-Karin Sandvik

Siden Liss-Karin Sandvik tok over Sandvik Gård i 2004 har hun hatt nok å gjøre.

Sandvik har foreslått seg selv til prisen og nevner disse prosjektene som beviser på at hun er en ekte handywoman.

Støpt 60 meter mur i 3 meters høyde, kjelleretasjen på bolighuset og la fliser på to bad og vaskerom.

Restaurert stornaustet som holdt på å falle ned.

Totalrenovert et eldre hus på gården. Tak, isolering og nytt bordkle. Kjøkken, bad og vaskerom. Støpt og lagt fliser. Montert flatpakket kjøkken.

Laget a​ndre felgenløsninger i fjøs og småhus til dyrene.

Montert vinduer i vinterhagen.

Bygd utestall

Etter en ulykke i 2016 har ting tatt litt lengre tid enn tidligere, sier Sandvik, men hun stortrives med å ta utfordringer i ulike prosjekter.