– Reagerer på villmannskjøring i Harstad

I en epost til politiet skriver en av beboerne at det foregår til tider ekstrem bilkjøring opp bakken, og biler har kommet opp bakken med firehjulsskrens.

– Vi som bor i de nærmeste husene er til stadig vekk vitne til råkjøringen.

Naboen skriver at de har opplevd, like før midnatt, at to biler har kommet susende i svært stor fart.

Dette skjer spesielt i helgene og kveld/natt.

Før var veien sperret, men etter at den ble åpnet er det fritt fram. Naboen er spesielt redd for at det skal skje en ulykke når disse fartsfantometene møter gående, syklende eller på spark, skriver vedkommende til politiet.