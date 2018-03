Havila og Hurtigruten må dele på kystruten Bergen-Kirkenes

nyheter

I dag ble det klart at regjeringen gjør store endringer i hurtigrutetilbudet langs kysten. Regjeringen beholder dagens tilbud, med daglige avganger fra 34 havner hele året og med transport av både passasjerer og gods.

Nytt er det imidlertid at to selskaper skal dele på å drifte det tradisjonsrike kysttilbudet.

Tilbudet til de reisende vil innebære fortsatt gjennomgående seilinger fra Bergen til Kirkenes. Aktørene vil kjøre strekningen på ulike dager. I tiden frem til driftsstart 1.1.2021 skal aktørene jobbe med gode løsninger for reiseinformasjon og billettkjøp slik at tjenesten oppleves som enkel og effektiv for de reisende.

Om du seiler med Hurtigrutens eller med Havilas skip, avhenger altså av hvilken dag du skal reise.

Fornøyd med opplegget

- Det ble utlyst tre delkontrakter med til sammen 11 ruter, og vi innstiller nå to aktører som vinnere til å levere tjenestene fra og med 2021. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip. Miljøregnskapet blir betydelig bedre som følge av strengere krav i de nye kontraktene. CO2-utslippene fra tjenesten blir en fjerdedel lavere enn i dag. Prisen for staten blir i sum omtrent den samme som vi betaler i dag. Det er vi fornøyd med, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Med avtalene som nå skal inngås for kystruten Bergen-Kirkenes, har regjeringen sikret et fortsatt godt transporttilbud i distriktene langs kysten, helt frem til 2030. Kystruten vil bli seilt som i dag, med daglige avganger fra 34 havner gjennom hele året, og med god plass til gods om bord. Dermed blir den godt gjenkjennelig for alle som har den som en del av hverdagen i sine lokalsamfunn.

- Muligheter for lokalt næringsliv

- Regjeringen er opptatt av å stimulere til konkurranse for å oppnå et godt tjenestetilbud, som de reisende og staten ikke må betale mer for enn det som er nødvendig. Vi får to aktører som både må samarbeide og konkurrere, noe som gir de reisende mer å velge mellom, samtidig som det gir nye muligheter for lokalt næringsliv, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet vil raskt etter kontraktsignering invitere de 34 berørte havnene til et informasjonsmøte hvor forhold av særlig betydning for havnene i kontrakten gjennomgås.

Fortsetter med daglige seilinger

Hurtigruten skal seile fra Bergen mot Kirkenes hver dag – også de dagene vi ikke har fått anbud, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

- Vi i Hurtigruten er glade for å skulle levere tjenester til kysten, slik vi har gjort i 125 år. Vi har strukket oss langt i forhandlingene for å få til en avtale med staten, sier Skjeldam.

Hurtigruten har drevet Kystruten Bergen – Kirkenes som i dag består av 34 havner langs hele kysten, helt siden starten i juli 1893. Det nye anbudet på kjøp av tjenester ble lyst ut av Samferdselsdepartementet høsten 2017. Det skal gjelde fra 2021 og ti år frem i tid.

Forhandlingene har pågått siden januar.

– Det har vært tøffe forhandlinger, og Samferdselsdepartementet har presset oss. Pris har trumfet mye. De fleste konkurrentene trakk seg før forhandlingene engang startet, fordi de ikke så Kystruten som lønnsom. Prisen, nye krav og oppdelingen av anbudet, vil få konsekvenser for driften vår. Nå skal vi bruke tid på å vurdere hva det vil innebære, sier Skjeldam.

Sunnmøreselskap bygger fire skip

Rederiet Havila, som holder til i Fosnavågen på Sunnmøre, innstilles til en kontrakt med fire skip på kystruten. De fire skipene skal bygges nye. Hurtigruten AS innstilles til kontrakter med til sammen sju skip (en delkontrakt på fire skip og en på tre skip). Selskapet skal bruke skip de allerede har, men som bygges om, slik at utslippene blir lavere og miljøkravene nås.

- Det gledelig at et norsk rederi har lykkes med å nå opp i konkurransen med Hurtigruten AS. Vi har tillit til at Havila-konsernet, som har lang erfaring med bygging og drift av store skip og med sjøtransporttjenester langs kysten, vil gi de reisende en god opplevelse, sier samferdselsministeren.

Kontraktsoppstart vil være 1. januar 2021. Dagens kontrakt med Hurtigruten AS gjelder til 1. januar 2020, med ett års opsjon. Samferdselsdepartementet vil dermed benytte seg av opsjonen, slik at det vil være tilstrekkelig tid for selskapene til å klargjøre skipene før kontraktsopstart.

Den totale kontraktsummen er på til sammen 788 millioner kroner i året. Dette er noe mer enn det staten i gjennomsnitt betaler for dagens tjeneste, men inkluderer betydelig strengere miljøkrav og fire nye skip.

Fakta om kystruten Bergen-Kirkenes

Daglige avganger fra 34 havner hele året.

Gjennomgående seilinger Bergen-Kirkenes t/r.

Dagens kontrakt betjenes av Hurtigruten AS.

Kontrakten varer til 31.12.2019, med ett års opsjon.

Konkurransen om Kystruten 2021-2030

Betjene Kystruten Bergen-Kirkenes i 10 år.

Inndeling i tre delkontrakter:

Delkontrakt med fire skip: vunnet av Havila Holding AS.

Delkontrakt med fire skip: vunnet av Hurtigruten AS.

Delkontrakt med tre skip: vunnet av Hurtigruten AS.

Samlet pris per år: 788 millioner kroner

Vinnerne