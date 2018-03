nyheter

Den kommer ut samtidig som papiravisa.

Papirutgaven av 68.47 ble distribuert som papir sist lørdag, og flere av sakene ligger som pluss på ht.no.

Blant innholdet er Maria Sandberg som har tatt et friår fra folkehøgskolen for å kjøre snøsccoter. Du kan lese om flere familier som har flyttet hjem til Harstad etter noen år borte, arbeidsmarkedet i Harstad beskrives som verdens beste, og vi har tatt for oss lederkonferansene, som det blir flere av.

God lesning, på nett og i papir!