– Sett av penger hver måned til kommende storutgifter

Ifølge en undersøkelse fra Prognosesenteret bruker vi mer på oppussing enn noen andre i Europa. Å sette i stand bad og kjøkken bringer merverdi til boligen, men nå roper takstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF) et varsku.

– Det kan være svært risikabelt å legge alle pengene i oppussingspotten og glemme de store vedlikeholdsutgiftene som kommer før eller siden, sier NTFs administrerende direktør, Are Andenæs Huser.

– Hvis du eier et hus, kan du være sikker på at noe kommer til å måtte repareres på et eller annet tidspunkt. De største reparasjonene kan fort komme opp i hundretusenkronersklassen, sier Andenæs Huser.

Ingenting varer evig

Alle ting har en begrenset levetid, og en vedlikeholdsplan gjør deg bevisst på hva som kommer til å måtte gjøres av reparasjoner på boligen din.

– Når du kjøper en bil, vet du at du må investere i nye dekk i ny og ne og at service og reparasjoner kan bli dyre. Det er ingen grunn til ikke å tenke på annen måte om huset ditt, sier Maik Kunde, NTF-sertifisert takstmann i Tek-Norge AS.

Han råder alle huseiere til å sette opp et langsiktig vedlikeholdsfond. Her kan man sette av penger hver måned med tanke på de store utgiftene som en dag nesten garantert vil komme.

De seks store

Maik Kunde peker på seks spesielt store utgiftsposter som de fleste huseiere før eller siden må forholde seg til:

1. Tak – tekking og konstruksjon

2. Yttervegger og vinduer – tetthet og isolasjonsevne pluss vedlikehold

3. Drenering – spesielt for eldre hus

4. Tekniske installasjoner – varmtvann, sanitær, oppvarming og ventilasjon

5. Elektrisk anlegg – eldre typer kan måtte oppgraderes

6. Våtrom – lekkasjer kan være dyre å utbedre

Penger spart

Hva som må gjøres når kan variere veldig fra bolig til bolig og mellom ulike typer vedlikehold.

– Et tak kan for eksempel vare i 40 til 60 år, mens yttervegger bør males hvert femte til tiende år. Dette avhenger også av hvor du bor i landet og hvor utsatt treverket er for vær og vind, sier Kunde.

Det å planlegge for utgifter som kan komme litt lenger frem i tid er ofte vanskelig, spesielt for dem som har flyttet fra en leilighet inn i enebolig for første gang.

– Er du vant til at sameiet eller borettslaget tar vare på felles bygningsdeler, blir det en stor omstilling når du må ta stilling til alle slike ting selv, sier Kunde.

Det er ofte også fristende å legge penger i oppussing av kjøkken eller bad for å friske opp en eldre bolig. Men hvis varmtvannstanken eller det elektriske anlegget ryker det samme året, kan du raskt stå i en vanskelig økonomisk situasjon.

– En god vedlikeholdsplan gjør at du vet hva som venter deg av reparasjoner og hva disse vil koste. Da vil du kanskje prioritere annerledes. Er det behov for strakstiltak, kan det være smart å vente med oppussingen og heller sørge for at det strukturelle er i orden først, anbefaler Maik Kunde.