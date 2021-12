CNN sparker Chris Cuomo

utenriks

CNN suspenderte Chris Cuomo tirsdag. Suspensjonen ble begrunnet med at dokumenter som ble offentliggjort av justismyndighetene i New York dagen før, viste at Cuomo var mer involvert i håndteringen av skandalen rundt broren enn det CNN først kjente til.

Lørdag besluttet CNN å avskjedige Cuomo.

– Vi hyret et respektert advokatfirma til å utføre en gjennomgang, og vi har sagt ham opp med umiddelbar virkning. Under gjennomgangen, kom det fram ny informasjon i saken. Til tross for oppsigelsen, kommer vi til å fortsette granskingen, heter det videre i uttalelsen.

Chris Cuomo sendte deretter ut en egen uttalelse der han kommenterte oppsigelsen.

– Det er ikke på denne måten jeg ønsket at min tid i CNN skulle avsluttes, men jeg har allerede sagt hvorfor og hvordan jeg hjalp min bror, skriver Cuomo.

Andrew Cuomo var guvernør i New York i ti år før han gikk av i august i år på grunn av anklager om seksuell trakassering.

Mandag skrev New York Times at tusenvis av sider med nye bevis og vitneforklaringer viser hvordan Andrew Cuomo stolte på en gruppe allierte, blant dem broren, for å legge strategier for hvordan han skulle avlede og overleve de mange anklagene.

Chris Cuomo tilbød seg blant annet å kontakte kilder, inkludert andre journalister, for å finne ut om flere kvinner planla å stå fram offentlig med anklager mot storebroren.

