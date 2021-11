Klimautslippene falt i Kina

utenriks

Sammenlignet med samme periode i fjor var nedgangen på 0,5 prosent, opplyser Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea).

Dette var det første utslippsfallet siden økonomien tok seg opp igjen etter krisen i starten av pandemien. I etterkant av krisen har utslippene steget raskt til et høyere nivå enn i 2019.

Høye kullpriser og energikrise har bidratt til at utviklingen nå tilsynelatende har snudd igjen. Crea mener det er mulig at endringen markerer et større skifte og at Kinas utslipp ikke kommer til å stige videre fra det nåværende nivået.

(©NTB)