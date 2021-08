Fauci tror ikke det blir nye nedstenginger

utenriks

Deltasmitten stiger i flere amerikanske byer og stater, men presidentens smittevernrådgiver tror ikke det blir behov for like strenge tiltak som tidligere i pandemien.

– Jeg tror ikke vi kommer til å se nedstenginger, sa Fauci søndag.

President Joe Biden har varslet at deltasmitten trolig må møtes med nye tiltak, men Fauci mener at vaksinasjonsgraden gjør at det ikke vil bli en smittebølge som i vinter.

Likevel ba han amerikanerne om å stålsette seg for noe «smerte og lidelse» i også de kommende månedene.

Ny munnbindanbefaling

USAs smittevernetat CDC snudde denne uken og anbefalte også fullvaksinerte amerikanere å bruke munnbind innendørs i deler av landet der smitten er høy.

CDC mener at deltavarianten er like smittsom som vannkopper, og at fullvaksinerte som blir smittet, kan ha utgjøre en like stor smittefare som uvaksinerte. Slike tilfeller forekommer imidlertid sjeldent.

Endringen i anbefalingen, som kommer etter at Biden spådde en «fri sommer» om nok amerikanere lot seg vaksinere, har ført med seg bekymring for at tilliten til vaksinene kan bli enda lavere.

Smitte blant uvaksinerte

Fauci forsøkte søndag å roe ned dette ved å understreke at fullvaksinerte har svært liten sjanse for å bli smittet og at de enda sjeldnere blir syke eller dør.

– Det vi ser, er et utbrudd blant de uvaksinerte, sa han.

Like under 60 prosent av USAs befolkning over tolv år er fullvaksinert, ifølge CDC. Forskjellene er imidlertid store innad i landet. Generelt sett er skepsisen mindre i mer liberale delstater i nord og øst, mens den er stor i de konservative sørstatene.

