Avis: Briter over 50 eller i risikogruppene vil tilbys en tredje vaksinedose

Årsaken er bekymring for at effektiviteten til vaksinedosene som allerede er satt, kan begynne å avta. Regjeringen planlegger å tilby knappe 2,5 millioner tredjedoser i snitt per uke, skriver The Telegraph.

Vaksineringen skal primært gjøres via apoteker, slik at helsevesenet kan prioritere etterslepet av pasienter som har behov for annen behandling. Den såkalte boosterdosen vil tilbys alle som er over 50 eller i en risikogruppe.

Håpet er at vaksineringen skal være ferdig tidlig i desember, slik at det går et par uker fra de siste blir vaksinert og fram til julefeiringen.

Israel har allerede begynt å tilby en tredje dose til folk i risikogruppene, mens Tyskland ifølge dokumenter nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til, vil gå inn for det samme.

