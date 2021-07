Mer regn i vente i flomrammede områder i Tyskland

utenriks

Leder for nødetatene i regionen, Begona Hermann, sier at værmeldingene viser at enkelte områder kan få kraftige byger og storm, og mellom 30 og 40 liter regn per kvadratmeter.

Innbyggerne har fått tilbud om evakuering i flere av områdene som allerede er hardt rammet av flom.

– Folk må selv ta avgjørelsen, sier Hermann, som understreker at de varslede regnbygene ikke ventes å bli like lille som de som rammet tidligere i måneden.

Samtidig påpeker hun at kloakk og avløpssystemene fortsatt er ute av stand, noe som betyr at de kanskje ikke kan håndtere nytt regnvær særlig bra.

(©NTB)