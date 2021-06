Israelere må igjen ha munnbind innendørs

utenriks

Fredag gjeninnførte helsedepartementet påbudet om at munnbind må bæres på offentlige steder som ligger innendørs.

Det skyldes at antall registrerte koronatilfeller har begynt å øke etter at påbudet ble fjernet for ti dager siden.

De siste fire dagene er det registrert over 100 nye koronainfeksjoner daglig til tross for at Israel fremstår som et land med en svært vellykket vaksinasjonskampanje.

Ifølge Israels pandemisjef, Nachman Ash, skyldes økningen trolig den svært smittsomme deltavarianten av koronaviruset.

