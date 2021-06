Frykt for mange omkomne etter at bygning raste sammen i Miami

utenriks

Nødetatene har iverksatt en stor utrykning til stedet med rundt 80 enheter bestående av hundrevis av brannfolk. Flere personer er reddet ut via balkonger på den gjenværende delen av bygningen, opplyser et øyenvitne.

Øyenvitner sier også at de har hørt mennesker rope etter hjelp under bygningsrestene, melder avisen Mirror., og det skal pågå et desperat arbeid for å grave dem fram.

Boligblokken ligger ved Collins Avenue like ved stranden. Det er ikke klart hvor mange mennesker som befant seg i bygget.

Politiet har sperret av området, og det er ankommet redningspersonell som skal lete etter overlevende.

BNO News er blant dem som har lagt ut en video av ulykkesstedet på Twitter. Bildene viser en stor haug med murblokker og betong etter den sammenraste bygningen, mens deler at den står igjen.

Ulykken skjedde ved 2-tiden natt til torsdag lokal tid. Det er foreløpig ikke kommet bekreftede meldinger om at noen er skadd eller omkommet.

