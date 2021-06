Statsministerens parti vant valget i Armenia

utenriks

Mandag morgen var alle stemmene telt opp, ifølge valgmyndighetene. Pasjinians parti, Borgerkontrakten, fikk 53,9 prosents oppslutning.

– Vi vet allerede nå at vi har vunnet en overbevisende seier, sa statsministeren noe tidligere, da foreløpige resultater viste at Borgerkontrakten lå an til å vinne.

På andreplass, med 21 prosent, kom et valgforbund ledet av tidligere president Robert Kotsjarjan. Han har imidlertid ikke erkjent nederlaget og mener det har forekommet valgfusk.

Eks-presidenten krever at opplysninger om fusk og uregelmessigheter må granskes.

Ydmykende nederlag

Armenia har vært preget av politisk uro siden krigen mot Aserbajdsjan i fjor. Pasjinian fikk massiv kritikk etter det ydmykende nederlaget, som endte med at Armenia måtte oppgi kontrollen over områder i og rundt den omstridte regionen Nagorno-Karabakh.

Tidligere i år hevdet Pasjinian å ha avverget et forsøk på militærkupp. Formelt gikk statsministeren av i april, men han har fortsatt som midlertidig regjeringssjef fram mot valget.

Hele 21 partier fordelt på fire politiske blokker deltok i valget. Pasjinians parti og Kotsjarjans valgforbund har vært regnet som hovedkonkurrentene.

– Klar for duell

Valgdeltakelsen ble høyere enn først antatt. Tross en hetebølge møtte nesten 50 prosent av landets 2,6 millioner stemmeberettigede opp.

I valgkampen gikk det til tider hardt for seg. Pasjinian hadde med seg en hammer som han viste fram på valgkampmøtene, mens Kotsjarjan hevdet han var klar for å møte Pasjinian til duell.

I krigen i fjor fikk Aserbajdsjan støtte fra Tyrkia, mens våpenhvilen ble framforhandlet av Russland. Regjeringen i Russland håper trolig at Pasjinians valgseier vil bidra til at våpenhvilen blir overholdt.

