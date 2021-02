Trumps skattepapirer overlevert til statsadvokaten

utenriks

Talsperson for Vances kontor, Danny Frost, opplyser om utviklingen torsdag overfor blant andre NBC News.

Trump og hans advokater har forsøkt å stanse utleveringen i ett og et halvt år. Han gikk på et stort nederlag mandag da høyesterett avviste hans forsøk på å hode skattemeldingene hemmelig og vedtok at han måtte overgi dem.

Vance etterforsker Trump og hans organisasjon Trump Organization. Anklagene mot den tidligere presidenten og eiendomsmogulen er foreløpig uklare, men ifølge The New York Times tyder rettsdokumenter på at han etterforskes for skatte- og forsikringskriminalitet.

(©NTB)