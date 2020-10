Trump vil ha rekordfå flyktninger til USA i 2021

utenriks

Forslaget fra Trump er sendt over til behandling i Kongressen og vil trolig gå igjennom tross sterk motstand fra deler av forsamlingen.

For 2020 har det vært fastsatt et tak på 18.000 flyktninger, og dette har vært et rekordlavt nivå. Likevel ønsker Trump en ytterligere reduksjon neste år.

USA har i år tatt imot i overkant av 10.000 flyktninger, etter at Trump suspenderte inntaket etter at koronapandemien brøt ut.

Trump har markert seg som en tydelig motstander av globalisme og innvandring til USA – en retorikk han har videreført under årets presidentvalgkamp.

– Joe Biden vil gjøre Minnesota til en flyktningleir, advarte Trump under et valgkampmøte onsdag i Duluth i Minnesota.

USA er verdens tredje mest folkerike land med sine 328 millioner innbyggere. Norge, med sine i overkant 5 millioner innbyggere, har til sammenligning satt et mål om å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i 2020.

(©NTB)