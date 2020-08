utenriks

Ambulanser, ambulansehelikoptre og brannmannskaper er på vei og det stiger ifølge britiske medier som Sky News og Daily Mail røyk opp fra ulykkesstedet, som ligger rundt 25 kilometer sør for Aberdeen.

Ifølge den skotske avisa The Press and Journal skal det dreie seg om et passasjertog.

(©NTB)