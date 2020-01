Trump og Saleh uenige om amerikansk militærnærvær

utenriks

De to presidentene møttes onsdag på sidelinjen under Verdens økonomiske forum i Davos.

Etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar, erklærte den irakiske nasjonalforsamlingen soldatene i den USA-ledede koalisjonen mot IS for uønsket i landet. Dette ble gjentatt av statsminister Adel Abdul-Mahdi.

President Barham Saleh mener imidlertid at det militære samarbeidet må fortsette, ifølge en kunngjøring fra Det hvite hus.

– De to lederne ble enige om viktigheten av fortsatt økonomisk samarbeid og sikkerhetssamarbeid mellom USA og Irak, inkludert i kampen mot IS, het det.

Diskuterte tilbaketrekning

En kilde ved Salehs kontor opplyser at den irakiske presidenten og Trump diskuterte droneangrepet mot Soleimani, samt tilbaketrekking av amerikanske styrker fra landet.

Trump sa at han «ikke ønsker å bli værende i Irak» og han lovet også å redusere antallet amerikanske soldater betydelig, ifølge kilden.

Krenket suvereniteten

I møter med andre ledere i Davos understreket Salah at den irakiske nasjonalforsamlingens beslutning om å kaste ut utenlandske soldater, ikke var et tegn på fiendtlighet eller manglende takknemlighet, men et svar på krenkelse av landets suverenitet.

– Det er ikke i vår interesse å alliere oss med en part, på bekostning av andre, så lenge begge respekterer vår suverenitet og uavhengighet, sa Saleh.

– Ingen land bør forsøke å diktere Irak, la han til.

Norske soldater

Norge deltar med rundt 70 soldater i den USA-ledede koalisjonen mot IS og planlegger inntil videre ikke å hente dem hjem.

– Det pågår en politisk prosess i Irak, og vi venter på en avklaring fra den irakiske regjeringen etter avstemningen i parlamentet, sier seniorrådgiver Marita Hundershagen i Forsvarsdepartementet til NTB.

– Vi er i Irak på invitasjon fra den irakiske regjeringen. Våre styrker blir i Irak så lenge denne invitasjonen står ved lag og den norske regjeringen beslutter å videreføre bidraget, sier hun.

