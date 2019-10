Frankrike mener brexitutsettelse ikke er i noens interesse

utenriks

– Det er opp til det britiske Parlamentet å si sin mening. Det er ikke lenger opp til EU. Så de må stemme over kjernen i dette, ikke drive med treneringstaktikker for å kjøpe seg tid, sa Sibeth Ndaye etter et regjeringsmøte i Paris.

Hun sa ikke om Frankrike vil gå imot en utsettelse, slik Johnson ble tvunget til å be om etter at han ikke fikk den nyeste brexitavtalen godkjent i Parlamentet lørdag.

– Britene må gi et klart svar på det som er et ekstremt enkelt spørsmål: er de for denne avtalen eller mot den, sa Ndaye.

– Når vi har fått et svar på et spørsmål det har blitt forhandlet om i over to år, kan vi avgjøre hva vår holdning er, la hun til.

Tyskland åpner for å gi britene en kort utsettelse, men sier det vil ta noen dager før EU kan komme med en avgjørelse.

– Vi vil ha litt bedre oversikt i løpet av de kommende dagene, sier finansminister Peter Altmaier. Også utenriksminister Heiko Maas er åpen for en kort utsettelse, men han sier han håper Parlamentet i London stemmer for avtalen mandag.

(©NTB)