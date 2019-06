Russland: Venezuela-samtalene i Norge kan gi glimt av håp

utenriks

– Samtalene i Norge har lagt grunnlag for en sjanse, selv om den er svært skjør, til å få på plass en politisk og diplomatisk løsning, sier Russlands utsending til Venezuela, Aleksander Sjtsjetinin, i et intervju med Associated Press.

Sjtsjetinin, som leder det russiske utenriksdepartementets avdeling for Latin-Amerika, representerte Russland på et møte i Stockholm tidligere denne måneden. Det møtet hadde til hensikt å bidra til å fremme en politisk løsning i Venezuela. På møtet deltok utsendinger fra FN, Vatikanet, Cuba og EU. Hovedmålet med møtet i Sverige var å diskutere mulige bidrag til meklingsforsøket i Norge, ifølge Sjtsjetinin.

Han sier at det, til tross for stor mistro og dyp avstand mellom president Nicolás Maduros regjering og opposisjonen i Venezuela, likevel finnes «reell sjanse» for å få i stand en løsning.

Samme dag som intervjuet med ham ble publisert, hevdet regjeringen i Caracas at den har avverget et angivelig kuppforsøk. Planen var å drepte Maduro og innsette en militærgeneral i hans sted, ifølge kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez.

Han sier planen omfattet både nåværende og pensjonerte offiserer i hæren, og at den skulle ha blitt utført mellom søndag og mandag denne uken.

Opposisjonsleder Juan Guaidó avviser påstandene om det angivelig kuppforsøket.

– Det er den samme gamle historien for ørtende gang på rad, og pressen har mistet oversikt over hvor mange ganger de samme anklagene har blitt gjentatt av regjeringen, sa Guaidó til journalister etter Rodriguez' uttalelser.

(©NTB)