Spekulasjoner om Mays framtid

utenriks

Skottlandsminister David Mundell har bedt om et møte, og en delegasjon brexittilhengere i regjeringen skal senere i ettermiddag også møte May, skriver TV-stasjonen ITV på Twitter.

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg skriver på Twitter at enkelte kilder i regjeringen sier de ikke tror at hun vil sittes som statsminister etter mandag, men at andre er uenige.

May la tirsdag fram sitt siste plan for å få skilsmisseavtalen som er forhandlet fram med EU, igjennom i Parlamentet. Det meste tyder på at planen ikke fører fram.

Statsministerens tilbud er blant annet at Parlamentet skal få bestemme om det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit – hvis forsamlingen bare vedtar hennes siste brexitplan.

Men løftene, kombinert med noen kosmetiske endringer og en litt annen framgangsmåte, ser ikke ut til å blidgjøre kritikerne, verken i hennes eget konservative parti eller i opposisjonen.

(©NTB)