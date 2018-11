May får støtte i regjeringen - nå venter kamp i Parlamentet

utenriks

May lykkes dermed med det mange tvilte på at hun ville klare - nemlig å vinne frem i sin splittede regjering. Etter at medlemmene hadde diskutert saken i rundt fem timer, kunne May åpne døren og fortelle de frammøtte journalistene at det var oppnådd enighet.

Samtidig bobler og syder det blant brexitforkjemperne i Parlamentet, med åpne trusler om et mistillitsforslag mot May og en mulig lederstrid i den konservative partiet.

Lidenskapelig

– Regjeringen har besluttet å gå videre med avtaleutkastet, sa May utenfor statsministerboligen onsdag kveld. Hun omtalte debatten som lang, detaljert og lidenskapelig, og trakk fram spørsmålet om den irske grensen som spesielt vanskelig.

– Jeg mener bestemt at utkastet til avtale om uttredenen var det beste som kunne forhandles fram, og det var opp til regjeringen å beslutte hvorvidt man skulle gå videre i samtalene, fortsatte statsministeren.

Hun konstaterte at britene står overfor klare valg: Enten avtaleutkastet som nå ligger på bordet, ingen avtale i det hele tatt - eller ingen brexit.

– Dette er et avgjørende skritt som setter oss i stand til å gå videre og sluttføre avtalen i dagene som kommer, sa statsministeren, som slo fast at hun venter vanskelige dager framover.

Avtalen offentlig

May skal orientere Parlamentet torsdag.

Utkastet til brexit-avtale ble ikke offentliggjort før avgjørelsen i den britiske regjeringen var klar. Den 585 sider lange avtalen er nå lagt ut på nett.

EUs brexit-forhandler Michel Barnier kommenterer enigheten om et utkast til skilsmisseavtale klokka 21.