Amerikanske studenter demonstrerer mot våpenlovene

utenriks

Fredagen er ikke tilfeldig valgt, men årsdag for massakren ved Columbine High School i Colorado for 19 år siden. To tenåringer væpnet med pistoler og gevær drepte tolv medstudenter og en lærer før de tok sitt eget liv.

Markeringen fredag vil ventelig få bred oppslutning. Det er gått ut appeller om at studenter skal forlate klasserommene ved 2.100 læresteder spredd over hele USA.

Drivkraften bak fredagens markering er 16 år gamle Lane Murdock, student ved Ridgefield High School i Connecticut.

Parkland

Murdock sier at markeringen er inspirert av de store studentstreikene som i forrige måned ble arrangert for å minnes Parkland-massakren i Florida, der 17 personer ble skutt og drept.

– Dette er et problem som krever mer oppfølging enn 17 minutter, sier Murdock til ABC News.

Hvert år dør flere tusen mennesker i skytehendelser i USA. En måling utført av Pew Research Centre viser at 57 prosent av amerikanske tenåringer mellom 13 og 17 år frykter at skolen deres skal bli hjemsøkt av vold med skytevåpen. 63 prosent av foreldrene er bekymret for at noe slikt skal skje.

Ingenting skjer

Til tross for massakren som rystet nasjonen i februar, synes det å være lite politisk trykk bak forsøk på å skjerpe våpenlovene. Hundretusener av elever demonstrerte etter Parkland-massakren og lovet å holde presset mot politikerne oppe. Men retten til å bære våpen er grunnlovsfestet i USA.

remove compatability button on ie8.. :/ #loading { display: block; position: absolute; top: 50%; left: 50%; text-align: center; margin-left: -100px; z-index: 100; background-color: white; } Start of Zendesk Chat Script window.$zopim||(function(d,s){var z=$zopim=function(c){z._.push(c)},$=z.s= d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0];z.set=function(o){z.set. _.push(o)};z._=[];z.set._=[];$.async=!0;$.setAttribute("charset","utf-8"); $.src="https://v2.zopim.com/?4xTLFVVAsE8F6gjxu83c6IrZYJ9xyxAF";z.t=+new Date;$. type="text/javascript";e.parentNode.insertBefore($,e)})(document,"script"); End of Zendesk Chat Script/* * Utility class with helper functions and workarounds for problematic JSNI cases. * * gwt_openlayers_util.relay * Relays calls to OpenLayers functions that taken an Array parameter * and perform an instanceof test for the type Array, and possible for other * corner cases. * * @author */ //make namespacing object if(!gwt_openlayers_util){ var gwt_openlayers_util = new Object(); } //function for converting Object to Array gwt_openlayers_util.convertToArray = function(o){ var a = new Array(); for(var i = 0, m = o.length; i m; i++){ a[i] = o[i]; } return a; } //function for converting JSNI created javascript Object to plain javascript Object //GWT created javascript objects fail instanceof Object test // TO DO make recursive gwt_openlayers_util.convertToPlainObject = function(o){ var obj = new Object(); for(prop in o){ var x = prop; } return obj; } //to get around the test: if(this.eventListeners instanceof Object){ ...} gwt_openlayers_util.eventListenersToObject = function(options){ if(options.eventListeners){ var obj = new Object(); for(i in options.eventListeners){ alert(i) obj[i] = options.eventListeners[i] } options.eventListeners = new Object(); for(j in obj){ options.eventListeners[j] = obj[j] } } return options; } //relay functions //TODO move these functions to JSNI methods on the Impl classes gwt_openlayers_util.relay = { /* copy, paste directly below here, adjust name of function, and specify body exampleRelayFnt : function(o){ }, */ //paste new relay function here writeArray : function(format, o){ return format.write(gwt_openlayers_util.convertToArray(o)); }, vectorAddFeatures : function(vector, o){ vector.addFeatures(gwt_openlayers_util.convertToArray(o)); } } /** * For performing output sanitization on strings that are inserted into the html dom at runtime. * * This is to prevent XSS. Sanitization should only be done on input that * can be inserted by "users" in some way. If an attacker can hijack javascript * methods that take input html than sanitization is not relevant anymore. * * Output sanitization should always be based on a whitelist. */ gwt_openlayers_util.sanitize = function(input){ var originalInput = input; var whiteListRegEx = [ new RegExp("", "g"), new RegExp("", "g"), new RegExp("", "g"), new RegExp("", "g"), new RegExp("\"rtl\">", "g"), new RegExp("\"ltr\">", "g"), new RegExp("", "g") ]; for(var i = 0, max = whiteListRegEx.length; i max; i++){ input = input.replace(whiteListRegEx[i], "") } var whiteListCharsRegEx = /^[a-zA-Z0-9\.\s",';:\u00B0]+$/; if(whiteListCharsRegEx.test(input)){ return originalInput; } else { return ""; } }

(©NTB)