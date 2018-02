Sikkerhetsrådet samler seg for å diskutere Syria-våpenhvile

utenriks

Møtet skulle ha startet klokken 17 norsk tid, men ble utsatt to ganger, sist til klokken 20.30. Ved 22-tiden norsk tid var det ennå ingen tegn på noen forestående avstemning.

I forkant av møtet bedyret Kuwaits FN-ambassadør, som sammen med Sverige står bak forslaget, at man snart var i mål med de språklige justeringene.

– Vi jobber fortsatt med formuleringene og noen av avsnittene, men vi er nesten i mål, sa Kuwaits FN-ambassadør Mansour al-Otaibi.

Men ved 22-tiden tydet alt på at Sikkerhetsrådets utsendinger ennå ikke hadde klart å ferdigstille teksten. Målet er å formulere forslaget på en måte slik at Russland ikke legger ned veto.

Et tidligere utkast av forslaget ble torsdag avvist av Russland da det ble lagt fram. Russland krevde at teksten også må ta for seg opprørernes angrep mot regjeringskontrollerte områder.

Tidligere på dagen antydet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at hans land kan slutte opp om en resolusjon.

– USA og deres allierte nekter å framskaffe garantier om at også opprørerne vil overholde en våpenhvile, og å skrive dette inn i utkastet til resolusjon, sa Lavrov til Interfax.

– Resolusjonsutkastet om våpenhvile i Syria inneholder ikke garantier om at opprørerne vil overholde den, sa han videre.

