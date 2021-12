Hopp-Lundby sliter fortsatt – tror ikke på renn i vinter

ntbsport

Tidligere i høst var Lundby åpen om at hun sliter med vektutfordringer. Det gjør at hoppstjernen allerede har konkludert med at hun ikke satser mot Beijing-OL.

Nå går hun også langt i å antyde at et konkurransecomeback vil la vente på seg.

– Planen er å komme tilbake, men det er spørsmål om tid. Det blir nok ikke i vinter, men jeg håper på neste vinter, sier Lundby til NRK.

Hoppstjernen fra Bøverbru innrømmer videre at prosessen hun står i er en tålmodighetsprøve.

– For min del er det ingen tvil om at jeg må ned i vekt. Når jeg prøver å gjøre tiltak som skal fungere på en helsemessig forsvarlig måte, så responderer ikke kroppen på det. Det står stille, og det er der vi er. Nå må jeg ta tiden det trenger fram til kroppen synes det er greit, på en måte, sier Lundby.

Hun er tydelig på at det ikke er aktuelt å gi opp.

– Jeg har ikke lyst til å gi opp i det hele tatt. Jeg vil komme tilbake, men det er lang vei dit. Jeg har veldig, veldig lyst, og jeg tenker nesten ikke på noe annet enn det, sier Lundby til NRK.

Hun skal i vinter være ekspert i Viaplays verdenscupsendinger.

(©NTB)