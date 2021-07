Norsk 20-åring draftet av NHL-klubb

ntbsport

Coyotes bekrefter valget av den norske 20-åringen på sin Twitter-konto.

Lilleberg ble plukket som nummer 107 i NHLs talentutvelgelse. Det hører med til sjeldenhetene at en norsk spiller blir valgt så tidlig.

Sist en nordmann ble valgt i runde fire var da Steffen Søberg ble draftet av Washington Capitals i 2011. I 2010 ble Sondre Olden valgt som nummer 79 i tredje runde.

«WOW! For en bragd. Emil Martinsen Lilleberg ble valgt av Arizona Coyotes som 107 i runde fire i NHL-draften. Vi gratulerer Emil med draften, og ønsker han lykke til videre i karrieren. Vi er utrolig stolt av Emil og jobben han har lagt ned for å oppå dette», skriver Sparta Sarpsborg i sosiale medier.

Lilleberg var del av den norske VM-troppen i vår. Backen debuterte på landslaget da Norge tapte 2-5 mot Sverige i Malmö i mai. Oppgjøret var en del av oppkjøringen til VM.

Kommende sesong skal han spille for den svenske klubben Oskarshamn. Lilleberg var også aktuell for samme klubb for ett år siden. Da takket han nei.

– Jeg hadde tenkt til å dra dit i fjor, men jeg følte meg ikke voksen nok og valgte å ta en ny sesong i Sparta. Heldigvis ønsket de meg også i år, og da var det bare å skrive under, sa han til lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad nylig.

20-åringen debuterte i eliteserien i 2018/19-sesongen og fikk da den gjeve utmerkelsen «Rookie of the Year».

Lilleberg har siden spilt mer enn 100 kamper for Sparta Sarpsborg. Han har også gått gradene i aldersbestemte landslag.

