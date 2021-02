Trippelt norsk da Hansen tok historisk VM-gull

ntbsport

Mari Leinan Lund leverte et kjempehopp på 107 meter og ledet foran langrennet, men der var Hansen sterkest. I mål hadde hun 13,8 sekunder til gode på lagvenninnen.

– Denne seieren dedikerer jeg til mamma, pappa, trenere og mange flere. Det er mange som skal ha en stor del av æren for det jeg har gjort. Uten alle dem hadde jeg ikke klart det her, sa seierskvinnen til NTB.

– Historiens første kombinert for kvinner i et verdensmesterskap. Gratulerer med VM-gull, Gyda Westvold Hansen! Og med sølv og bronse, Marte og Mari Leinan Lund, skrev statsminister Erna Solberg etter at rennet var ferdig.

Fall

Mari Leinan Lund tok sølvet etter at søsteren Marte var uheldig og falt på vei inn mot oppløpet. Sistnevnte berget bronsen.

– Det var utrolig å komme på pallen med to lagkamerater. Det var veldig gøy. Jeg er spesielt fornøyd med hoppet mitt, sier Mari Leinan Lund.

– Det var nok VM-nerver. Jeg gikk meg litt tom og klarte ikke holde meg på beina. Men jeg gjorde et bra hopp og et bra langrenn, fram til siste sving. Det er stort å dele pallen med Gyda og Mari, sa lillesøsteren.

Lørdagens konkurranse var den første i VM-historien i kombinert for kvinner, og det var Hansen som fikk æren av å bli historisk med sitt første gull.

Gikk rett ifra

Nansen-løperen tok umiddelbart føringen i langrennet og var forbi først startende Mari Leinan Lund etter kort tid.

Etter 1,6 kilometer var Hansen 11,1 sekunder foran Lund, mens sistnevnte hadde tatt innpå ett sekund til 2,5-kilometerspunktet.

Likevel klarte Hansen å holde unna for søstrene Lund. Dalsbygda-jenta tok to VM-gull for juniorer i Lahti tidligere i vinter, og i sitt første seniormesterskap vant hun igjen.

