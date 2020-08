ntbsport

Regjeringen la fram nye smittevernregler på en pressekonferanse fredag. Der sa Høie at det ikke blir åpnet for kamper og konkurranser i breddeidretten for dem over 19 år.

Samtidig slo han fast at grensen på maksimalt 200 personer på arrangementer beholdes, slik det for eksempel er med publikum på eliteseriekamper i fotball. Tidligere har det vært antydet en åpning for 500 personer fra 1. september, men slik blir det ikke.

