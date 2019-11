Tyskland sikret gruppeseier med storseier

ntbsport

Tyskland og Nederland kjempet om førsteplass i gruppe C i EM-kvalifiseringen. Tyskland var sikret førsteplassen med seier hjemme mot Nord-Irland, men det var gjestene som tok ledelsen ved Michael Smith etter sju minutters spill i Frankfurt.

Deretter tok Bayern München-spillerne Gnabry og Leon Goretzka over showet. De to sørget for at det sto 2-1 til pause. Gnabry scoret sitt andre og sitt tredje i annen omgang, mens Goretzka gjorde sitt andre da han gjorde 5–1 kvarteret før slutt.

Julian Brandt avsluttet storseieren da han fastsatte sluttresultatet til 6-1 i overtid.

Dermed vant Tyskland gruppen med sine 21 poeng, to poeng foran Nederland som tirsdag slo tabelljumbo Estland 5-0. Her scoret Liverpool-spiller Georginio Wijnaldum tre av målene, mens Nathan Aké og Myron Boadu scoret de to siste.

Tyskland og Nederland tar seg begge til sommerens EM-sluttspill. Nord-Irland ble nummer tre med 13 poeng, mens Hviterussland og Estland kom på de to siste plassene. De fikkhenholdsvis fire og ett poeng.

