Pochettino fikk sparken i Tottenham

ntbsport

Dermed ble det fem år i managerstolen for 47-åringen som forrige sesong ledet Tottenham til mesterligafinale. London-laget har derimot fått en treg start på sesongen og ligger på 14.-plass i serien etter 12 runder, noe som er en av årsakene til at Argentineren nå har fått beskjed om å pakke sakene sine.

Også Pochettinos trenerteam ved Jesus Perez, Miguel D’Agostino og Antoni Jimenez må forlate sine poster.

Tottenhams styreleder Daniel Levy sier i en uttalelse at det var en vanskelig avgjørelse å ta, men at det er til det beste for klubben.

– Vi var ekstremt motvillige til å gjøre denne endringen, og det var ingen enkel avgjørelse å ta, sier styrelederen som blant annet begrunner det med det han kaller for «ekstremt skuffende resultater» på slutten av forrige sesong og starten på årets sesong.

Denne sesongen røk Tottenham ut av ligacupen etter tap mot Colchester fra nivå tre. I tillegg ble det 2-7-tap hjemme mot Bayern München i mesterligakampen på eget gress.

Ekstra vanskelig

– Det er styrets ansvar å ta de vanskelige avgjørelsene, og denne avgjørelsen var ekstra vanskelig på grunn av de mange minneverdige øyeblikkene vi har hatt med Mauricio og hans stab.

– Jeg ønsker å takke han for måten han taklet de vanskelige tidene mens vi bygde det nye stadionet, og for den varme og positiviteten han brakte til oss, heter det i uttalelsen signert Levy.

Klubben opplyser at de vil komme med mer informasjon om hvordan de løser managersituasjonen etter hvert.

Reagerer negativt

Mange fotballprofiler reagerer negativt på at klubben har gitt Pochettino sparken, blant dem Gary Lineker.

«Lykke til med å finne en bedre erstatter. Det kommer ikke til å skje», skriver den tidligere Manchester United-spilleren.

«Skulle støttet han, ikke sparket han», skriver tidligere Tottenham-spiller Jermaine Jenas, mens tidligere Blackburn-spiller Chris Sutton kaller avgjørelsen for «latterlig».

Det er bare noen av de negative reaksjonene som har kommet på Twitter etter at nyheten ble kjent.

Pochettino ledet klubben til en femteplass i sin første sesong, samt en finale i ligacupen. Året etter ble det mesterligaspill, noe Spurs-fansen har blitt vant til under argentinerens ledelse.

I fjor tok han laget helt til finalen i mesterligaen, der det ble tap mot Liverpool. Det ble også fjerdeplass i serien.

(©NTB)