AaFK tok nytt steg mot Eliteserien, dødt løp mellom Start og Sandefjord

Toer Start og treer Sandefjord vant også på hjemmebane, og spenningen er betydelig større rundt hvem som tar 2.-plassen i 1. divisjon enn hvem som vinner ligaen.

Med sju runder igjen har Start og Sandefjord begge 49 poeng, men sørlendingene er foran med to plussmål mer. De to øverste lagene i ligaen rykker direkte opp, mens de fire neste må spille kvalifisering om opprykk.

Snuoperasjon

Aalesund var seierssultne etter uavgjort mot Kongsvinger sist, men fikk tøff matching av overraskelseslaget KFUM på eget gress onsdag.

Begge lag hadde noen gode sjanser før den første scoringen kom i kampens 44. minutt. Tross store AaFK-protester fikk KFUM fikk straffespark da Yannis Moula ble felt like innen for 16-metersstreken. Robin Rasch satte ballen midt i mål fra elleve meter.

Hjemmelaget rakk å utligne helt på tampen av omgangen. Holmbert Fridjonsson nikket videre et langt oppspill fra Niklas Castro, og Torbjørn Agdestein fikk kriget inn 1-1 i duell med Jørgen Hammer.

Etter pause ble det tidlig dramatikk. Etter 54 minutter sendte Castro AaFK i føringen fra straffemerket etter en klønete felling. Minuttet senere fikk vertenes Daniel Gretarsson sitt annet gule kort, som gjorde at de oransje måtte forsvare ledelsen med én spiller mindre.

Tett i topp og bunn

Start avgjorde sin hjemmekamp mot Nest-Sotra i første omgang. Kasper Skaanes og Aron Sigurdarson scoret hvert sitt mål etter svakt forsvarsspill av gjestene, og det endte 2-0.

Også Sandefjord scoret begge målene før pause i 2-0-seieren over Strømmen. Mohamed Ofkir satte inn det første etter åtte minutter, mens 1. divisjons toppscorer Pontus Engblom doblet ledelsen halvveis i omgangen.

I bunnstriden tok Notodden tre svært viktige poeng med 2-0-seier over Kongsvinger. André Bakke og Martin Brekke scoret for vertene, som klatret til 21 poeng og fikk et lite pusterom til de tre lagene bak.

Skeid kom tidlig under 0-2 hjemme mot Sogndal, men en måldobbel av Johannes Nuñez berget 2-2 og ett poeng. Skeid ligger på kvalifiseringsplassen med 17 poeng, like mange som Strømmen på plassen bak.

Helt sist ligger Tromsdalen med kun åtte poeng. De tapte 1-4 hjemme mot Sandnes Ulf onsdag.

