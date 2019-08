Guerin blir Zuccarellos sjef

ntbsport

Paul Fenton, som signerte Zuccarello, fikk sparken i slutten av juli etter 14 måneder i jobben. Nå er hans etterfølger funnet, og det er en mann som har vunnet Stanley Cup både som spiller (1995 og 2009) og leder (2016 og 2017).

De siste fem årene har han vært assisterende sportsdirektør (under Jim Rutherford) for Pittsburgh Penguins, som han også ble mester med som spiller.

– Bill har vært en vinner gjennom hele karrieren, og jeg er svært glad for å kunne hente ham til vår klubb og til ishockeystaten Minnesota, sier Wild-eier Craig Leipold.

Guerin spilte 1263 grunnseriekamper i NHL for New Jersey Devils, Edmonton Oilers, Boston Bruins, Dallas Stars, St. Louis Blues, San Jose Sharks, New York Islanders og Pittsburgh Penguins. Han noterte 856 målpoeng (429 mål og 427 assist). I tillegg hadde han 39 mål og 35 assist i 140 sluttspillkamper. Han vant Stanley Cup med Devils og Penguins.

De åtte siste årene har han vært i Penguins-ledelsen, først som spillerutvikler og så som assisterende sportsdirektør.

– Jeg er glad på hans vegne, men jeg kommer til å savne ham. Han er en stor leder og har alltid støttet meg siden jeg kom hit. Han kommer til å bli en stor sportsdirektør, sier Penguins-superstjernen Sidney Crosby.

Guerin gjør det klart at lagånd vil stå høyt oppe på hans prioriteringsliste.

– De eneste lagene som vinner er lagene som setter fellesskapet først. Det må vi alle gjøre. Individuelle ambisjoner må vike. Alle må ofre seg for laget, sier han.

