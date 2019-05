Paulinho sendte Cannavaros lag videre i mesterligaen

ntbsport

Guangzhou Evergrande, som trenes av italienske Fabio Cannavaro, har vunnet turneringen to ganger, men var tvunget til å vinne onsdagens hjemmekamp i siste runde for å ta seg videre. Daegu ville greid seg med uavgjort.

Det kinesiske hjemmelaget savnet sin kneskadde brasilianer Anderson Talisca, men halte i land seieren takket være Paulinhos hodestøt på et hjørnespark i det 64. minutt.

Guangzhou Evergrande, som vant mesterligaen i 2013 og 215, møter Shandong Luneng med tidligere Manchester United-spiller Marouane Fellaini i et helkinesisk oppgjør i åttedelsfinalen.

Regjerende mesterligavinner Kashima Antlers tok seg også videre onsdag, med 2-1-seier over allerede kvalifiserte Shandong. Fellaini ga kineserne ledelsen, men Sho Ito vendte kampen i det japanske hjemmelagets favør med to mål etter pause.

Kashima Antlers møter Sanfrecce Hiroshima i åttedelsfinalen i et rent japansk oppgjør.

Åttedelsfinalene spilles til ulike tider avhengig av region. De fire kampene i den østlige regionen, med tre kinesiske, tre japanske og to sørkoreanske lag, spilles mellom 18. og 26. juni, de fire kampene i vestlig region i tiden 5. til 13. august. I vest er fire lag fra Saudi-Arabia, to fra Qatar, ett fra Iran klare for cupspillet.

(©NTB)