Acosta-show i Bodø da Brann tok sin tredje strake seier

Trepoengeren gjør at bergenserne nå ligger à poeng med Bodø/Glimt, kun med dårligere målforskjell. Begge lagene har 17 poeng - Glimt etter ni kamper, Brann etter ti.

Etter en tung start på sesongen har det gått langt bedre for søndagens bortelag. Brann tok i Bodø sin tredje strake seier og den fjerde på de siste fem.

– Fantastisk innsats av gutta. Det er tøft å komme her og ta tre poeng. Det er en stor dag. Vanvittig deilig, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

– De har vært veldig gode hjemme. Det var en vanskelig kamp, men det var veldig deilig med tre poeng, uttalte målscorer Bamba til samme kanal etter kampen.

Acosta-perle

Mye av takken for søndagens trepoenger kan Brann gi til Bismar Acosta.

Først slo forsvarsspilleren en lekker stikker i bakrom til Daouda Bamba, som etter en liten dytt i ryggen på Marius Lode kom alene med Ricardo. Brann-spissen dro iskaldt av målvakten, før han satte ballen i det åpne Glimt-målet. 1-0 til gjestene fra Bergen.

Bare tre minutter senere satt den igjen for de rødkledde, og denne gang var det Acosta som fikk æren av å score. Etter mye klabb og babb i Bodø-boksen saksesparket han ballen meget lekkert i mål fra elleve meter. Scoringen var costaricanerens første i ligaen siden 25. juni 2016.

– Han er en atlet og kan finne på sånne ting. Jeg var sikker på at det var Berisha fram til jeg hørte det her inne, for jeg fikk det ikke med meg før etter kampen, sa Lars Arne Nilsen etterpå.

Første hjemmetap for Glimt

Fredrik André Bjørkan skapte ny spenning i kampen da han reduserte like før pause, også dette målet etter en corner. Ballen danset inne i Brann-boksen, før backen til slutt banket den opp i nettaket fra kloss hold.

Hjemmelaget ledet an i den andre omgangen og eide store deler av spillet de siste 45 minuttene, uten at de skapte all verden. De gulkledde vertene hadde muligheten på overtid etter en corner, men ingen av hjemmelagets spillere fikk foten på ballen fra fire-fem meter.

Dermed endte det i borteseier.

Det skiller fem poeng fra Bodø/Glimt og Brann opp til serieleder Odd. Glimt og laget fra Skien har én kamp til gode på bergenserne.

For Bodø/Glimts del var tapet det første på hjemmebane denne sesongen, og bare det andre i ligaen. I slutten av april tapte de for Stabæk på Nadderud.

