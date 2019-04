ntbsport

– Humør, godt humør, tror jeg er undervurdert. Det hjelper deg i hverdagen, både i gode og dårlige perioder, sier Heiberg til NTB.

Fotballprofilen Nils Arne Eggen må nå bruke proteser etter amputasjoner av føttene, men han benytter mange anledninger til å påpeke at det ikke er noen grunn til å sutre.

Heiberg er på samme linje. – Se det positive og ikke dull seg inn i det negative, er Heibergs oppskrift.

– Da jeg ble syk, satte jeg opp et mål jeg ville oppleve: Det var å bli 80 år og kunne markere det. Det gjorde vi lørdag. Nå når det er oppnådd, og når du spør, så er det neste målet å være til stede under Tokyo-OL neste sommer. Det er noe jeg gleder meg til. Det ville vært fantastisk.

Hjemme

Heiberg reiste ikke til vinterlekene i Sør-Korea i fjor. – Av helsemessige årsaker blir jeg hjemme denne gangen. Det er første gang siden 1992, skrev Heiberg i en SMS til NTB da.

Det var første gang siden 1992 at han ikke var på plass.

Heiberg fikk påvist kreft for noen år siden. Han fortsatte å jobbe både sivilt og for Den internasjonale olympiske komité (IOC). Oslomannen er kjent for ikke å ha spart seg i særlig grad, men nå på alderens høst skjer det ting.

– Man lærer så lenge man lever. Nå er jeg mer forsiktig, og jeg hører faktisk på både min lege og min kone, sier han til NTB etterfulgt av en god latterkule.

Det var høsten 2013 Heiberg merket at noe var galt. Han fikk smerter i mageregionen. – I øyeblikket ser jeg på livet som jeg skal prøve å takle videre, men jeg har også begynt å innstille meg på at det går en strek et sted. Og for meg, så går trolig den streken om ikke så altfor lenge, sa Heiberg til TV 2 da det ble klart med den alvorlige diagnosen hissig form for lymfekreft.

Noen år tidligere ble han rammet av hjerteinfarkt og hudkreft. Så Heiberg har fått sin del av sykdom.

– Hva skal jeg si om det norske helsevesenet? Det er bare fantastisk. Jeg er så imponert, sier Heiberg.

Han er klar på at han fått «flere ekstra år i gave». Sykdommen hans holdes rimelig i sjakk.

På plass?

Heiberg ga seg som IOC-medlem i 2017 etter over 20 år i organisasjonen. Kristin Kloster Aasen etterfulgte ham på den norske «kvoten».

Heiberg er valgt til æresmedlem i IOC. Statusen som æresmedlem betyr at han vil ha møterett ved kommende IOC-kongresser og ha mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger. Æresmedlemskapet gir ham også mulighet til å være til stede på alle OL.

(©NTB)