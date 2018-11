Arctic Race ender i alpinanlegget i Narvik

ntbsport

Det kom fram da Arctic Race-leder Knut-Eirik Dybdal presenterte løypa for 2019-utgaven tirsdag. Fra 15. til 18. august vil rytterne tråkke innom Lofoten, Vesterålen og Lofoten.

Etappe 1: Å i Lofoten – Leknes (182 km)

Etappe 2: Henningsvær – Svolvær (168,5 km)

Etappe 3: Sortland – Melbu (176,5 km)

Etappe 4: Lødingen – Narvik (166,5 km)

Ifølge Dybdal er det ikke tilfeldig at rittet ender skal innom alpinanlegget i Narvik i 2019. I neste uke kan Nord-Norge og Narvik bli valgt som Norges kandidat til å arrangere VM i alpint i 2027.

Tror på åpent race

Tidligere verdensmester Thor Hushovd mener de to første etappene favoriserer de beste spurterne, mens de beste klatrerne vil ha en fordel på de to siste.

– Selv om det blir en del stigninger på første etappe, vil det være gode muligheter for spurterne her. Andre etappe er relativt flat, så her vil de beste spurterne være klare favoritter. På tredje etappe skal rytterne opp flere bratte stigninger, ikke minst vil den siste strekningen opp til Storheia fra Melbu bli krevende. Fjerde etappe blir mer variert, og jeg tror det vil være et åpent race helt inn til mål i Narvik, sier Hushovd i en pressemelding.

Vakker natur

Siden den første Arctic Race-utgaven i 2013 har sykkelrittet besøkt alle regionene i Nord-Norge. I år ble bildene fra sykkelrittet kringkastet til millioner av TV-seere i 190 land.

– Vi har formidlet TV-bilder fra hele denne vakre landsdelen jorda rundt, men det er vel ikke til å stikke under en stol at Lofoten og Vesterålen har noe helt spesielt å by på. Vi gleder oss derfor til nok en gang å få vise verden den vakre naturen, og de flotte folkene som bor her, sier Dybdal.

Arctic Race of Norway er på Det internasjonale sykkelforbundets (UCI) sykkelkalender som del av europatouren.

