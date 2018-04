Klopp: Ser ut til at sesongen er over for «Ox»

ntbsport

– Det største slaget mot stemningen i garderoben er skaden til Ox, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen.

Oxlade-Chamberlain ble båret ut etter 18 minutter med store smerter i kneet etter en duell med Romas Aleksandar Kolarov.

Liverpool var i fyr og flamme, med Mohamed Salah og Roberto Firmino i spissen, og ledet 5–0 mot Roma etter 80 minutter var spilt. To Roma-scoringer sørget likevel for at Roma har et lite håp før returkampen. Det, kombinert med Oxlade-Chamberlains skade, gjorde at Klopps humør etter kampen ikke var helt på topp.

– Det ser ut som det, dessverre, sa Klopp på spørsmål om midtbanespillerens sesong er over.

– Det er grunnen til at humøret ikke er helt der oppe. Vi mistet en fantastisk spiller i kveld, sa Klopp, som har gjort underverker med den tidligere Arsenal-spillerens karriere.

24-åringen scoret et fantastisk mål i 3-0-seieren mot Manchester City i mesterligaens kvartfinale og har vært forventet å være i England-troppen til sommerens VM. Nå spøker det for Russland-tur for spilleren med 32 landskamper.

